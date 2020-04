Nuova illuminazione al campo di calcetto del centro sportivo Consolini

Impianto di illuminazione completamente rinnovato nel campo di calcetto del centro sportivo Consolini di Verona. Nella tensostruttura sono stati installati 12 proiettori di ultima generazione, a tecnologia led, in grado di raddoppiare i livelli di illuminazione dell'intera area di gioco.

L'intervento per l'installazione dei nuovi apparecchi illuminanti, la verifica della linea di alimentazione e l'adeguamento del quadro di comando ha richiesto un investimento di 4mila euro.

«Il vecchio impianto - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto - non era più in grado di garantire alla palestra il rispetto della normativa per quanto riguarda i livelli di illuminazione. Abbiamo, quindi, sfruttato questo periodo di inutilizzo della struttura per metterla a norma e per garantire, una volta riaperta, un migliore confort a tutti gli sportivi del centro Consolini che la frequentano. Si tratta di un investimento importante, nell’ottica di un progressivo ritorno alla normalità anche per quanto riguarda le attività sportive».