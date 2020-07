Nuova Fanta Limonata IGP prodotta a Nogara: «Orgogliosi di usare materie prime italiane»

Lo stabilimento veronese di Nogara di Coca-Cola HBC Italia produrrà la nuova Fanta Limonata IGP Senza Zuccheri Aggiunti con succo di “Limone di Siracusa IGP”, una limonata con succo di limone 100% controllato dal Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP, valorizzando così un’eccellenza della filiera agrumicola italiana, continuando anche lo storico legame tra Fanta e il Bel Paese, dove questa bibita nacque nel 1955.

Il sito produttivo nogarese si conferma centrale nelle scelte industriali e strategiche aziendali, così come confermano anche gli oltre 100 milioni di euro investiti negli ultimi anni nello stabilimento che nella regione genera un impatto occupazionale complessivo di oltre 2.400 posti di lavoro. «Siamo orgogliosi di poter valorizzare le materie prime del nostro Paese. - ha dichiarato Dario Soriano, Direttore dello stabilimento di Coca-Cola HBC Italia di Nogara - Un impegno che testimonia il rapporto tra Coca-Cola e l’Italia, iniziato più di 90 anni fa e che contiamo di poter proseguire anche in un contesto messo a rischio dagli impatti che potrebbero avere sugar e plastic tax, se confermate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attenzione particolare che Coca-Cola riserva agli agrumi nazionali si riflette nella scelta del succo di arance 100% italiane, con l’acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance e di limoni siciliani destinate alla trasformazione. Il succo di agrumi per la diverse bevande prodotte in Italia è acquistato da fornitori siciliani che collaborano con Coca-Cola da decenni anche per prodotti che vengono distribuiti fuori dall’Italia.