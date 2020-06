Rinnovata l'applicazione di VeronaSera, per un'informazione su misura

Sempre più su misura l'informazione fruibile attraverso l'applicazione di VeronaSera, dopo il restyling tecnico e grafico realizzato dall'editore Citynews.

Il primo miglioramento balza subito agli occhi ed è la nuova veste grafica. Non sono cambiati solo i tasti delle varie funzioni, ma è stata resa più facile e chiara la visione di contenuti e video.

Tra le nuove possibilità che la app ora permette c'è la possibilità di selezionare gli argomenti di maggiore interesse e di inserire anche il proprio indirizzo, in modo da ricevere notifiche sui fatti avvenuti nelle vicinanze. Oppure, al contrario, si possono selezionare delle tematiche di cui non si è interessati, in modo tale da non ricevere notizie riguardanti quei temi.

Sul proprio profilo, inoltre, si possono salvare gli articoli, per conservarli o più semplicemente per ricordarsi di leggerli più tardi.

Tra le sezioni presenti, anche quella degli eventi organizzati a Verona e in provincia e quelle curate da Today.it contenenti i principali fatti nazionali e internazionali.

Conservata, infine, l'opzione per la segnalazione di foto, fatti o eventi, per avere un contatto diretto con la Redazione.

L'applicazione è disponibile su Playstore di Android e su Apple store ed è completamente gratuita.

