Guardia medica dell'Ulss 9 Scaligera, attivato il numero di telefono unico

L'Ulss 9 Scaligera ha attivato il nuovo numero unico per contattare il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica. Il numero di telefono da contattare è 045 7614565 e sostituisce i numeri che prima venivano utilizzati nelle Ulss 20, 21 e 22.

Gli orari del servizio rimangono invariati, tutti i giorni dalle 20 alle 8, sabato e prefestivi dalle 10 alle 20, domenica e festivi dalle 8 alle 20.

Una volta composto il numero unico, si viene guidati dal messaggio di segreteria a selezionare il numero per mettersi in contatto con il medico della sede del servizio competente per territorio di residenza. L’elenco delle sedi è disponibile sul sito dell'Ulss 9.

La continuità assistenziale integra l'attività del medico di medicina generale e del pediatra nelle ore notturne, prefestive e festive. Il servizio è svolto da medici convenzionati con l'Ulss per assicurare le prestazioni sanitarie non differibili che richiedano l'intervento o il consulto di un medico. Il medico può fornire agli utenti consigli telefonici, erogare visite domiciliari o ambulatoriali o inviarli ad altro servizio.