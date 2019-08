Attualità Centro storico / Piazza Bra

Nubifragio su Verona del 2018. Dalla Regione soldi per gli interventi urgenti

Un finanziamento di circa 110 mila euro è stato stanziato in favore del Comune, per coprire l’80% della spesa sostenuta per i lavori di messa in sicurezza del territorio, i cui danni maggiori sono stati registrati in 2ª, 6ª e 8ª Circoscrizione