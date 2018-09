Nubifragio a Verona: 30 geometri volontari a sostegno dei cittadini

Anche i Geometri e Geometri Laureati di Verona partecipano alle operazioni di sostegno ai cittadini coinvolti dal nubifragio che lo scorso 1 e 2 settembre ha colpito Verona e alcune zone della provincia.

Trenta professionisti della categoria scaligera aiuteranno in modo del tutto gratuito e volontario nell’adempimento delle formalità per il rimborso a favore delle persone che hanno subito forti danni a immobili e proprietà. Fino al 17 ottobre (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30), quindi, i Geometri saranno impiegati nell’ufficio attivato ad hoc dalla Polizia Municipale e con il coordinamento di Luca Castellani, coordinatore della Commissione Sicurezza del Collegio e referente per le attività in materia di Protezione Civile.

“La categoria – commenta Fiorenzo Furlani, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona – ha dimostrato ancora una volta la sua presenza concreta in aiuto al cittadino soprattutto in momenti di difficoltà. Il Comandante Altamura – ha concluso Furlani – sa che la nostra professionalità è al servizio della comunità e del suo benessere”.

A dimostrazione dell’impegno della categoria, il Collegio ha voluto ringraziare i colleghi impegnati in questa importante iniziativa in occasione dell’appuntamento di formazione “Il Geometra e la deontologia professionale” e della presentazione del Vademecum che raccoglie i principi ispiratori e le linee guida per il corretto esercizio della professione.

Un incontro, quello del 28 settembre in sala Lucchi, che, spiega Furlani “ha l’obiettivo di valorizzare le norme e le regole, i giusti comportamenti nel rispetto dei ruoli e della competenza per l’esercizio della professione, alla base del decoro e della dignità dell’attività di ognuno”.