Nubifragio e danni. Aperto l'ufficio che dà aiuto nel compilare le richieste

Dalla mattinata del 20 settembre è possibile avere un supporto nella compilazione dei moduli per la stima dei danni causati dal nubifragio dell’1 e 2 settembre.

L’ufficio, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale in via Santissima Trinità 2/a, vicino a piazza Cittadella, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Sul posto sono presenti alcuni rappresentanti della Protezione civile che forniscono informazioni e modulistica, specialmente a chi non ha la possibilità di stamparla da casa. Dalla prossima settimana, il martedì e il venerdì mattina, sarà presente anche un componente del Collegio dei geometri laureati di Verona per aiutare i cittadini nella compilazione delle schede tecniche.

I moduli per la “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato”, e quelli per la “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive", sono scaricabili dal sito www.poliziamunicipale.comune.verona.it.

Tutte le informazioni sulla documentazione da presentare o da allegare e sulla procedura di invio dei moduli possono essere chieste ai numeri telefonici 0458052113 e 0458052120 della Sede della Protezione Civile Comunale al Quadrante Europa, dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 13, e nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.