“Le notti bianche della settima” sono pronte a dare vita alla Circoscrizione

Dopo il successo dello scorso anno, tornano anche quest’estate “Le notti bianche della settima”, con tre eventi in altrettante piazze della Circoscrizione.

Si parte venerdì 21 giugno a San Michele, in piazza del Popolo, con una serata dedicata alla moda e che vede coinvolti numerosi commercianti della zona.

Quindi sarà la volta della notte bianca a Madonna di Campagna, il 20 luglio, con un iniziativa rivolta soprattutto alle famiglie.

Infine, il 7 settembre, a piazza Frugose, l’evento avrà come protagoniste le associazioni del territorio.

Le notti bianche, che si terranno dalle 18 alle 20.30, sono organizzate dal Comitato Benefico del Carnevale di San Michele, in collaborazione con l’associazione Mani Cuore Passione e il patrocinio del Comune.

Tra le novità della rassegna, l’elezione di Miss San Michele, aperta alle ragazze dai 16 anni in su, momenti di intrattenimento con artisti del territorio, aperitivi in musica, mercatini coi prodotti locali e stand enogastronomici.

La manifestazione è a scopo benefico e parte del ricavato sarà devoluto ad Abeo Verona.

Il programma delle tre serate è stato presentato mercoledì in sala Arazzi dall’assessore al Decentramento Marco Padovani insieme al presidente della 7ª Circoscrizione Marco Falavigna. Presenti anche il coordinatore della commissione Cultura Alessio Carbon e i presidenti dell’Associazione Mani Cuore Passione Debora Quintarelli e del Comitato Benefico del Carnevale di San Michele Alessandro Origano.

«Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per far vivere tutti quartieri cittadini, promuovendo eventi ed iniziative anche fuori dal centro storico – ha detto l’assessore Padovani -. Una scelta apprezzata dai cittadini, come dimostra il successo delle Notti in bianche a San Michele e nelle piazze vicine. Puntiamo a garantire la qualità delle proposte, per aumentare ancora di più la partecipazione e il gradimento».

«Un’iniziativa dal duplice obiettivo – ha aggiunto il presidente Falavigna-, che punta ad animare i quartieri ma anche a sostenere l’attività dei commercianti, che hanno un’occasione in più per farsi conoscere e promuovere i loro prodotti».