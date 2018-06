A Gardaland di bianco vestiti per il "White Party" che dà il via all'estate

Sarà una notte bianca ad inaugurare la nuova stagione estiva di Gardaland. Sabato prossimo 16 giugno, si terrà dalle 18.30 nella Valle dei Re del parco divertimenti il "White Party", un festa in cui ai partecipanti viene chiesto di indossare abiti rigorosamente bianchi. La piazza principale di Gardaland si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, con dj set e ospiti di Rtl 102.5. E per l'occasione l'apertura del parco sarà prolungata fino all'1 di notte, con spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

Durante la serata sarà presentato in anteprima assoluta il singolo "#generazionegardaland", interpretato dal rapper Briga. Il singolo sarà accompagnato dalla proiezione su un maxi ledwall del videoclip e in contemporanea, il singolo interpretato da Briga sarà presente su tutti i social network di Gardaland per raggiungere i numerosi fan. "#generazionegardaland" diventerà poi la colonna sonora della stagione 2018, dando il nome al nuovo e coinvolgente show che saluterà gli ospiti durante tutte le sere estive, fino al 9 settembre, mixando musica, divertimento e social network.

La notte bianca di Gardaland alle 18.30 sarà aperta dal conduttore radiofonico Fernando Proce con l'ospite Cristiano Malgioglio, che presenterà il nuovo singolo "Danzando".

Il prezzo del biglietto di ingresso all'evento, valido dalle 18, è di 25 euro a persona.

Dal 17 giugno al 9 settembre, poi, l'orario di apertura di Gardaland sarà prolungato fino alle 23, con la possibilità di acquistare il biglietto serale a 20 euro.