"La notte di Andrea Bocelli" conquista la TV: lo share tocca il 21,6 %

Dopo il grande successo in Arena, con ospiti internazionali del calibro di Richard Gere e Morgan Freeman, e il sold out da settimane, “La notte di Andrea Bocelli” conquista anche il pubblico televisivo. Trasmesso domenica sera da Rai1, il concerto - evento ha raggiunto il 21,6 % di share, con quasi 4 milioni di spettatori. Sono in corso, inoltre, trattative per la divulgazione su network internazionali a cui anche Fondazione Arena è interessata per le royalties cui ha diritto per contratto.

“Anche Verona ha avuto il suo red carpet. Non era mai successo di avere, tutte insieme, così tante star internazionali in Arena – commenta il sindaco Federico Sboarina –. Merito di Andrea Bocelli e della sua Fondazione benefica che, per una notte, ci ha regalato un trionfo di immagine e di popolarità internazionale. Tra gli invitati, infatti, erano presenti non solo star di Hollywood ma anche numerosi imprenditori e investitori provenienti da ogni parte del mondo. Avere ospitato nel nostro anfiteatro un artista come Andrea Bocelli, conosciuto a livello internazionale, insieme ad un cast d’eccezione giunto per l’occasione, è stato un grande orgoglio. Vogliamo che l’Arena, il nostro più grande gioiello, sia valorizzato da eventi di qualità e rilevanza mondiale, per questo il nostro impegno continuerà in questa direzione”.

“È stata una grande serata a Verona e per Verona – ha aggiunto il responsabile degli eventi extralirica della Fondazione Arena Gianmarco Mazzi -. Il mio grazie a Veronica ed Andrea Bocelli per aver accettato un anno fa l’invito del Sindaco e mio e averci trascinati in questo grande trionfo”.