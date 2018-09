Parata di stelle in Arena per la notte di Andrea Bocelli tra musica e solidarietà

L’arena di Verona si è tinta di musica e solidarietà sabato 8 settembre grazie a "La Notte di Andrea Bocelli", uno spettacolo unico guidato dal tenore con ospiti internazionali ed evento clou della Celebrity Fight Night Italia, la quinta edizione della maratona filantropica promossa dalla famiglia Bocelli.

Un appuntamento che ha attirato grande pubblico e celebrities da tutto il mondo, da Catherine Deneuve a Richard Gere, passando per Morgan Freeman, Valeria Golino e Michele Placido, tutti riuniti dal tenore per raccogliere fondi a favore dell'Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center. E quest'anno, tramite l'attivazione dell'SMS solidale 45580, sarà possibile sostenere il progetto della ricostruzione della scuola di Muccia (distrutta dal terremoto del 2016), portato avanti dalla Fondazione Bocelli.

Soddisfazione per la serata areniana è stata espressa anche dal sindaco di Verona Federico Sboarina: «Sono tornate le grandi star internazionali in Arena e non succedeva da anni. - ha scritto su Facebook il primo cittadino scaligero - Oggi, grazie a noi, non solo Verona è più forte ma è anche molto più “grande”. La nostra città parla al mondo».

Il post del sindaco di Verona Federico Sboarina

Tra donatori filantropi dell’élite dell’imprenditoria americana e italiana anche Sara Cavazza Facchini, che prosegue nel solco di quel percorso dei valori di consapevolezza, sostenibilità e rispetto per l’uomo che possono fare, concretamente, la differenza. Supportare l’umanità per l’umanità: ancora una volta il direttore creativo della maison ha dimostrato come la moda non sia solo un contenitore di bellezza ma un efficace strumento di solidarietà e di impegno per contribuire a creare un mondo realmente migliore.

Infatti la Celebrity Fight Night Italia è parte di un progetto articolato che da diversi anni vede Genny in prima linea nel sostenere importanti iniziative sociali: in questo caso il sostegno è andato alla ricerca e all’aiuto concreto fornito ai malati di Parkinson e alle loro famiglie, che non possono permettersi cure e medicine.

Sara Cavazza Facchini, inoltre, ha voluto rendere il suo personale omaggio alla musica lirica selezionando dall’archivio della Maison i capi più speciali per le ballerine che hanno danzato sulle note di “La Donna è Mobile”, celebre aria del Rigoletto che, insieme ad altri titoli immortali della storia musicale italiana, è stata cantata da Andrea Bocelli nel corso della serata. Una selezione di 10 outfit che al meglio rappresentano il dna Genny: bianco, oro e ricami in Swarovski.