"Nonni vigile", ancora pochi a Verona. PD: «Serve una riorganizzazione»

Il Comune di Verona ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per diventare "nonno vigile". Si tratta del servizio di sorveglianza davanti alle scuole, svolto da pensionati veronesi, per garantire maggiore sicurezza agli alunni e agli studenti in entrata o in uscita dai plessi scolastici. A questi "nonni vigile", il Comune riconosce un rimborso spese, oltre ad una copertura assicurativa.

La riapertura del bando è motivata dal fatto che il numero di domande degli aspiranti "nonni vigile" accettate dal Comune è troppo basso. Ne servono altri e così il bando è stato riaperto fino al 2 settembre.

Ma il numero dei "nonni vigile" non è il solo nodo da sciogliere riguardante questo servizio molto apprezzato dalla cittadinanza veronese. Il Partito Democratico ha, infatti, sottolineato che il nuovo anno scolastico è ormai vicino ma sono ancora senza risposte le richieste di riorganizzazione dei "nonni vigile" avanzate da tempo.

Il capogruppo PD Federico Benini ha dichiarato:«Non chiediamo più soldi, ma di aggiornare la mappa delle criticità delle scuole a rischio per valutare una più razionale distribuzione dei "nonni vigili". In Corso Milano, per fare un esempio, i genitori degli alunni delle scuole elementari Berti attendono da anni l'assegnazione del "nonno vigile" a fronte di una situazione di criticità e pericolo evidente».

E la presidente della sesta circoscrizione Rita Andriani ha aggiunto: «Resta inevasa la richiesta dei genitori e della stessa coordinatrice scolastica delle scuole paritarie Aportiane di via Salgari, un complesso formato da nido, materna e scuola primaria che conta più di 200 alunni dai 12 mesi ai 12 anni, la cui uscita da direttamente sulla strada. È inoltre necessario valutare la dislocazione di "nonni vigili" in corrispondenza di scuole materne situate in punti a rischio della viabilità, come alla scuola d'infanzia Villa Cozza di via Ponchielli per la quale abbiamo richiesto anche dossi rallentatori, più stringenti limiti di velocità e il rifacimento delle strisce pedonali».