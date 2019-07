Il Comune di Verona alla ricerca di nonni vigile: aperte le candidature

Il Comune cerca i nuovi ‘nonni vigile’ per i prossimi 3 anni e apre le candidature. C’è tempo fino al 30 luglio per presentare la domanda per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole elementari. Requisiti essenziali: non aver ancora compiuto 70 anni, risiedere a Verona, essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa, dipendente o autonoma.

In tutto sono una cinquantina i posti a disposizione, coperti dal finanziamento comunale che garantisce ai ‘nonni vigile’ un rimborso spese. Il servizio prevede un massimo di tre turni al giorno, in concomitanza con le entrate e le uscite dei bambini dagli istituti scolastici ritenuti più a rischio. Per l’esattezza alla mattina, all’ora di pranzo e al pomeriggio. Quanti risulteranno idonei dovranno garantire la presenza da settembre a giugno, per tre anni.

Il modulo per presentare la domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Verona oppure negli uffici del Personale, in municipio. La documentazione va compilata e riconsegnata a mano al Protocollo Generale in piazza Bra 1, assieme a una copia del documento di identità e del codice fiscale.

Ulteriori informazioni ai numeri 0458077248 e 0458077217.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Verona, composto da Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, ha approfittato dell'annuncio per ribadire all'amministrazione comunale la necessità di aggiornare la mappa delle scuole a rischio.