Pronti 50 nonni vigile per Verona. Bertacco: «Servizio insostituibile»

Siete una risorsa insostituibile, che ogni anno supporta il Comune nel servizio di controllo per la sicurezza dei bambini.

L'assessore all'istruzione della Comune di Verona Stefano Bertacco ha accolto così i nonni vigile che quest'anno effettueranno la vigilanza davanti alle scuole cittadine. Nel progetto sono coinvolti un totale di 50 pensionati, salutati oggi, 6 settembre, nella sala Arazzi del municipio, dall'assessore Bertacco a nome di tutta l'amministrazione.

I nonni vigile saranno distribuiti su tutte le scuole del territorio; una distribuzione criticata dal Partito Democratico, ma l'assessore Bertacco oggi ha voluto solamente lodare la loro disponibilità.

La loro attività quotidiana davanti alle scuole rappresenta un supporto importante per la sicurezza dei piccoli studenti che entrano ed escono da scuola - ha detto Bertacco - Un servizio insostituibile, che da oltre vent'anni supporta la polizia locale nella sorveglianza all'esterno degli istituti scolastici cittadini. Un'attività molto delicata, che richiede attenzione e professionalità, ma anche sensibilità. Per questo non potremo mai ringraziare abbastanza questi uomini e donne che, ogni anno, mettono il loro tempo a disposizione della cittadinanza e della sicurezza dei più piccoli.