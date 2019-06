Le due "Maria" e la signora Imeria: Verona festeggia le sue nonne centenarie

Un grande amore, una bella famiglia e tanti chilometri in bicicletta o a piedi. Non sono segreti di longevità ma i ricordi di nonna Imeria Giuliana Lugoboni che, ieri venerdì 7 giugno, all’Istituto assistenza anziani "Loro" in via Baganzani, ha spento 105 candeline, circondata da parenti e amici.

Classe 1914, dodicesima figlia di una famiglia contadina di Quinzano, la signora Imeria ha avuto un unico grande amore e 2 figli, da cui sono poi arrivati 3 nipoti, 6 pronipoti e 4 bisnipoti che oggi le riempiono il cuore di gioia.

Oltre un secolo di vita raccontato alla consigliera Paola Bressan che, in rappresentanza dell’amministrazione, ha preso parte ai festeggiamenti. Nel complimentarsi per lo straordinario traguardo raggiunto, la consigliera ha consegnato alla signora una targa a nome della città di Verona.

Imeria, però, non è l’unica super nonna a festeggiare. Al traguardo delle 100 candeline sono giunte in questi giorni anche le signore Maria Giacometti, residente alla Palazzina, e Maria Aldegheri, ospite della Casa di Riposo Bresciani. A fare loro visita l’assessore Marco Padovani e il consigliere Laura Bocchi.

Sono 15 i veronesi che fanno parte dello straordinario gruppo di ultracentenari, dei quali 9 classe 1914, 3 dell’anno 1913, 2 del lontano 1912 e 1 addirittura del 1911.