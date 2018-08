​Nonna "Misi" ne compie 100 e il Comune le consegna una targa ricordo

Una grande festa in famiglia per festeggiare la signora Tommasa Giagheddu D’Alessandro e i suoi cent’anni d’amore per tutti i suoi cari e l’amato quartiere di San Zeno.

A portare i saluti dell’Amministrazione l’assessore Edi Maria Neri che, nella giornata di ieri, ha consegnato alla signora Giagheddu D’Alessandro, per tutti nonna ‘Misi’, una targa ricordo da parte della città.