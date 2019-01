No Tav: «Metropolitana di superficie possibile anche senza l'Alta Velocità»

L'Alta Velocità è «un'opportunità irripetibile per dotare l'area veronese di un servizio di metropolitana di superficie che assicurerebbe un notevole potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale». Questa l'opinione espressa dall'assessore regionale Elisa De Berti sulla Tav. Opionione ovviamente favorevole all'opera, perché secondo la De Berti i nuovi binari su cui passeranno i treni ad alta velocità libereranno i binari vecchi che potrebbero essere riutilizzati per creare un servizio metropolitano tra Peschiera del Garda e San Bonifacio interconnesso col restante trasporto pubblico.

Diversa l'opinione di Daniele Nottegar, portavoce del comitato Cittadini Contro il Disastro Tav. «A parte - scrive Nottegar - che con quello che costa un chilometro di Tav si potrebbero fare tante infrastrutture di cui il territorio ha veramente bisogno, come quella descritta dall'assessore De Berti, visto che sulla linea esistente potrebbero essere inseriti un'altra cinquantina di treni regionali per servizio metropolitano, visto che la linea non è satura».

Perché invece della TAV non si propone il raddoppio della linea Padana Inferiore (Piacenza-Cremona-Mantova-Nogara-Monselice) per mandarvi i treni merci? - chiede ancora Nottegar - Perché se Peschiera merita il collegamento metropolitano con Verona e la parte orientale della provincia, il servizio regionale non la serve, e i regionali sono svolti da Trenord (Regione Lombardia) con rottura di carico a Porta Nuova, per proseguire verso Est? E non vengono più operati gli Interregionali Venezia - Milano, che in anni passati erano in orario?

E, come l'assessore regionale sicuramente sa, da Mestre a Trieste non ci sarà più il Tav ma si potenzierà la linea esistente con un risparmio di 5,5 miliardi di euro che è un risparmio paragonabile a quello che può essere sulla Brescia-Padova. Sai quante opere veramente utili si potrebbero fare con 5 miliardi di euro oltre all'ipotetico collegamento metropolitano.