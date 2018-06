Alta Velocità, firmato il contratto di costruzione. No Tav: "Vergognatevi"

A renderlo noto ieri, 6 giugno, è stata Saipem, la società che detiene il 59% di Cepav Due, consorzio costituito per la realizzazione dell'Alta Velocità in Italia. Cepav Due e Rete Ferroviaria Italiana hanno firmato il contratto per la realizzazione del primo lotto costruttivo della Tav Verona-Brescia. La commessa ha un valore di 1,645 miliardi, la quasi totalità del valore complessivo della tratta, che supera di poco i 2 miliardi. Il contratto prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 chilometri, compresi i 2,2 chilometri dell'interconnessione "Verona Merci" che collega con con l'asse ferroviario Verona-Brennero.

Una notizia, dunque, positiva per chi l'Alta Velocità la vuole e che temeva in uno stop dell'opera con la fiducia data al nuovo governo Conte. Nel contratto di governo, infatti, si parla di una nuova valutazione tra costi e benefici della Tav da parte del neoministro 5 Stelle Danilo Toninelli. Un argomento spinoso per i due partiti dell'esecutivo, M5S e Lega, il primo contrario e il secondo sostanzialmente favorevole all'Alta Velocità.

I No Tav speravano dunque che il governo gialloverde potesse fermare l'opera e alla notizia della firma sul contratto di realizzazione ha trasformato la speranza in rabbia.