Alta Velocità Brescia-Verona, incontro tra i No Tav e il ministro Toninelli

È terminata sabato scorso, 8 settembre, la breve festa del Movimento 5 Stelle organizzata a Lonato, nel bresciano. La manifestazione ha avuto proprio nel suo giorno di chiusura la visita di un membro del governo legastellato, il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Un'occasione per il Coordinamento dei No Tav Brescia-Verona per avere un confronto diretto sul ministro che si sta occupando dell'Alta Velocità in Italia.

I contrari alla Tav lombardo-veneta hanno organizzato un presidio al mattino e poi una loro delegazione è stata ricevuta dal ministro alla sera, durante la festa di Lonato. "È stato un incontro franco, seppur breve e privo di quel carattere pubblico che a noi piace tanto, nel quale abbiamo comunque ribadito la necessità di provvedimenti concreti e immediati che cancellino la delibera del Cipe che permette al general contractor Cepav 2 di aprire i primi cantieri della tratta", hanno commentato i No Tav.