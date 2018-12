Niente giudizio immediato per il saluto romano di Andrea Bacciga

Niente giudizio immediato per Andrea Bacciga. La vicenda giudiziaria del consigliere comunale veronese, indagato per il saluto romano ostentato prima del consiglio comunale del 26 luglio scorso, non è però conclusa. Il procuratore Angela Barbaglio potrebbe notificare a Bacciga la conclusione delle indagini preliminari e la data fissata per l'udienza preliminare, come scritto su L'Arena.

Insomma, Andrea Bacciga non può dirsi ancora scagionato dall'accusa di violazione della legge Scelba per aver compiuto «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista» durante un'assemblea pubblica. Ciò che ha ottenuto è il fatto di non essere processato attraverso il giudizio immediato, un procedimento penale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare. Uno dei presupposti per procedere con il giudizio immediato è l'evidenza della prova, evidenza che non è stata ravvisata dal gip Raffaele Ferraro.