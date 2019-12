Scendono fiocchi di neve sul Veronese: città e provincia si tingono di bianco

Preannunciata dalle previsioni Arpav, la neve è scesa praticamente su tutta la provincia e la città di Verona. I fiocchi inizialmente si sono fermati alla zona collinare, ma con il proseguire della mattinata del 12 dicembre, hanno iniziato a cadere anche in pianura.

Dall'est veronese al lago di Garda, dalla Lessinia alla Bassa, la neve ha dato il suo candido tocco principalmente a tetti e giardini, mentre sulle strade non sembra aver ancora "attaccato" in buona parte della provincia.



Neve a Costermano - Foto di Selene Vicenzi

Fino ad ora non sono stati registrati particolari disagi o problemi. I mezzi spargisale di Amia, a Verona, erano già entrati in funzione nelle scorse ore, mentre in altri Comuni le rispettive amministrazioni avevano preso a loro volta delle precauzioni.