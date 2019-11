Neve sul Baldo e in Lessinia, sulle strade sale e mezzi di sgombero

Anche sulle montagne veronesi nella notte tra ieri e oggi, 12 e 13 novembre, è nevicato. La Lessinia e il Baldo sono stati imbiancati tra i 1.300 e i 1.400 metri. Per liberare alcune strade è stato necessario l'intervento dei mezzi di sgombero, mentre nelle zone dove la temperatura si aggirava attorno allo 0 termico è stato sparso il sale per evitare la formazione di ghiaccio sulle vie di comunicazione.

Inoltre, da ieri, il settore Viabilità della Provincia di Verona ha chiuso alcuni tratti di strade provinciali in alta quota, dove il traffico risulta irrilevante nella stagione fredda. Le strade provinciali interessate dalla chiusura sono la SP 8 del Baldo (da Novezza fino al confine con la provincia di Trento e da Pre Alpesina fino a Bocca Navene) e le SP 14 dell'Alta Valpantena ed SP 14 dir (dalla diramazione di Passo Fittanze fino al Rifugio Bocca di Selva). La chiusura sarà valida fino all'8 maggio e solo per la SP 8 sarà possibile una riapertura anticipata in caso di convenzione con la Provincia Autonoma di Trento.