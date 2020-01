Lessinia e Baldo innevati, ma le precipitazioni non dureranno a lungo

Sono state rispettate le previsioni meteo di Arpav per la giornata di oggi, 18 gennaio. Il bel tempo dei giorni scorsi sarebbe stato interrotto da una perturbazione che avrebbe portato temperature rigide e neve nelle zone montane. E la neve è arrivata, come testimoniano video e foto pubblicate sui social network in questa giornata.

Oltre al video della Baita dei Forti sul Baldo, il Rifugio Castelberto ha pubblicato questa foto dalla Lessinia.

Mentre al Rifugio Dosso Alto cercano di pulire la strada dalla neve come mostrato in questo video.

Ma il fenomeno di oggi dovrebbe rimanere isolato in questi giorni. Già da domani, 19 gennaio, le precipitazioni saranno molto meno probabili e concentrate nella prima parte della giornata. Mentre la prossima settimana dovrebbe cominciare senza piogge. Le temperature, comunque, scenderanno ancora. Insomma, l'inverno comincia a farsi davvero sentire.