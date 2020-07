Netflix gira un film in Trentino e cerca figure provenienti dal Veneto

Cercasi figurazioni speciali per un nuovo film di Netflix. La società di produzione cinematografica Indifule s.r.l. sta organizzando la ricerca di diversi volti da coinvolgere nelle riprese di un nuovo film prodotto da Fabula Pictures per la nota piattaforma online.

La produzione, nota al grande pubblico per la serie Baby e altri successi, effettuerà le riprese in Trentino durante la prima settimana di settembre ed è alla ricerca di figure provenienti dal Veneto. I veronesi interessati sono dunque avvisati.

L'appuntamento è telematico: per sottoporre la propria candidatura alla regia è sufficiente iscriversi tramite l'apposito form pubblicato sul sito www.indifule.com. In caso di selezione, i candidati saranno contattati direttamente dalla produzione per organizzare un provino su parte o per ulteriori istruzioni.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2020 e sono rivolte ad un pubblico maggiorenne.

