Porto San Pancrazio, la segnalazione: "Quartiere senza nessuna cura"

Un nostro lettore, C.L., ha voluto inviare alcune foto per segnalare che il quartiere di Porto San Pancrazio ha "potenziale spaventoso ma nessuna cura", tanto da apparire come un quartiere del terzo mondo.

Nessuna pensilina autobus, non esistono strisce bianche sulle strade sia per parcheggiare sia per il traffico, asfaltature fatte a rattoppi, raccolta rifiuti di 50 anni fa - si legge nella segnalazione - Si parla di famiglia, ma difenderla con la cura del bene comune?