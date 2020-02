Negativo il caso sospetto di coronavirus di Ariano Irpino, proveniva da Verona

Tonsillite batterica e non coronavirus. È risultato negativo al test il cittadino albanese che ieri, 23 febbraio, era rientrato da Verona ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

L'uomo si era rivolto al pronto soccorso dell'ospedale locale perché aveva la febbre e difficoltà a respirare. Subito è scattato il protocollo per evitare una possibile diffusione del virus ma, come riporta Anna Guerriero su Primativvu, le analisi non hanno dato esito positivo per il Covid-19. Per lui è stata disposta una terapia antibiotica per guarire dalla tonsillite.