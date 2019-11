Duemila luci in centro e nei quartieri, si accendono le luminarie ed il Natale a Verona

Il Natale si accende a Verona. Da questa sera, infatti, la città splende con le luci natalizie allestite nelle principali piazze e vie del centro e non solo. Tra piazza Erbe e Porta Vescovo sono state installate oltre 700 snow fall, o gocce luminose, mentre nelle vie sono stati utilizzati più di 500 addobbi tra drappi luminosi, sfere e stelle. Nuove proiezioni grafiche “vestono” palazzo Barbieri e le mura magistrali di piazza Bra. Complessivamente sono presenti in città 50 alberelli di Natale luminosi e sono state utilizzate altrettante barre luminose Rgb per addobbare i palazzi. In più, le luminarie sono state accese una settimana prima rispetto all’anno scorso e saranno spente con l’Epifania.

All’accensione ufficiale delle luci in piazza Erbe hanno partecipato il sindaco Federico Sboarina, l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise e il presidente di Agsm Lighting Filippo Rigo. Presenti anche Francesca Vanzo di Agsm, Martina Rigo di Agsm Lighting, il presidente della 1° Circoscrizione Giuliano Occhipinti e il consigliere comunale Paola Bressan.

Sono previste nuove installazioni anche in piazza Cittadella, in collaborazione con Veronafiere, e sarà raddoppiata la presenza delle luminarie negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Su Verona SmartApp sarà possibile verificare l’ubicazione delle luminarie natalizie in città. «Durante queste festività – ha detto il sindaco Sboarina – aumentano le vie e le piazze di Verona addobbate dalle luminarie. Abbiamo portato le luci di Natale anche nei quartieri e non solo in centro storico, con l’obiettivo di coinvolgere la maggior parte della città, scegliendo la soluzione più adeguata per le diverse strade. Anche palazzo Barbieri è illuminato da proiezioni grafiche a tema natalizio».

«È un primo passo concreto – ha detto l’assessore Zavarise – per arrivare a coprire tutta Verona con gli addobbi. Sono presenti nuove architetture illuminate in corso Portoni Borsari, corso Sant’Anastasia e in piazza Isolo. In tutto, sono 7 le nuove zone addobbate in città. Altra novità, per gli operatori commerciali non è prevista alcuna spesa».

«L’allestimento delle luminarie – ha detto Rigo – è durato 45 giorni ed ha visto all’opera squadre di Agsm Lighting e di società che collaborano con noi: una ventina di tecnici ha operato soprattutto nelle ore notturne, anche in condizioni meteo di particolare difficoltà, così da ridurre a zero i disagi per i residenti del centro, i commercianti ed i turisti. Ringrazio tutti i nostri collaboratori. Agsm Lighting ha scelto tecnologie Led di ultima generazione per migliorare la sostenibilità ambientale».