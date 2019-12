Il Natale veronese e le sue mascotte, vanno in tour per i quartieri cittadini

Le mascotte del Natale in tour nei quartieri. Per la prima volta, dal 12 al 23 dicembre, anche nelle circoscrizioni di Verona si respirerà il clima natalizio. Con eventi dedicati soprattutto ai più piccoli che potranno incontrare Prezzemolo, Teddy, Baldo, Tunk e Pradabella, i grandi peluche animati che rappresentano alcune delle eccellenze veronesi. Tutti potranno sedersi sulle gambe di Babbo Natale, magari per chiedere un dono speciale o per il selfie di rito. E poi musica e momenti di intrattenimento, ma anche gadget e dolcetti.

Il primo appuntamento sarà in piazza al Chievo domenica 12 dicembre, a partire dalle ore 15.30. Il tour proseguirà il 13 dicembre in via Gaspare del Carretto alle Golosine, il 16 dicembre in via Mefistofele in Borgo Santa Croce, il 17 dicembre in piazza al Saval, il 18 dicembre in piazza dei Caduti a Santa Lucia, il 19 dicembre in piazza della chiesa don Carlo Steeb a San Michele extra, il 20 dicembre in piazza Buccari a Montorio e il 23 dicembre al parco di via Turazza a Cadidavid.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, è organizzata dal Comitato per Verona, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti.

A presentare il tour, venerdì mattina in municipio, l’assessore alle Attività economiche Nicolò Zavarise, i consiglieri Laura Bocchi e Anna Grassi, il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi, insieme a Fabio Vecchia di Confesercenti e Enrico Bosco di Confcommercio.

«Una sorta di edizione numero zero – ha detto Zavarise –, una sperimentazione che abbiamo deciso di avviare quest’anno per portare l’aria del Natale in tutte le circoscrizioni. L’iniziativa era inserita tra le novità dell’ultimo bando per l’organizzazione degli eventi natalizi in città, che prevedeva anche l’aumento dei prodotti tipici all’interno dei mercatini. Invitiamo tutte le famiglie a portare i loro bambini e a godere insieme di un momento di festa».