Si avvicina il Natale: le previsioni del traffico sulla A22 fino all'Epifania

Si avvicinano le festività natalizie e, di conseguenza, le vacanze per molti italiani, molti dei quali pronti a mettersi in viaggio per raggiungere località turistiche.

Come spesso accade, i principali disagi in cui possono incappare gli automobilisti in questi periodi sono quelli dovuti al traffico intenso: code e rallentamenti potranno infatti verificarsi negli orari di punta, motivo per il quale Autostrade del Brennero ha diffuso le prorie previsioni per il perido che va dal 25 dicembre al 7 gennaio, ricordando che in caso di traffico intenso il flusso dei veicoli in entrata alla Barriera del Brennero sarà regolato, i cantieri verranno chiusi, vietata la circolazione dei mezzi pesanti, aumentato il personale ed i mezzi per l'assistenza ed il soccorso.

Per chi intende mettersi in viaggio in direzione del Brennero, vengono sconsigliate dunque le giornate del 26 e 29 dicembre e 2 gennaio, mentre chi intende muoversi verso Modena lungo la A22, dovrà prestare particolare attenzione ai giorni dell'1, 2, 5 e 6 gennaio.

