"Natale per tutti", al via la grande raccolta solidale di giocattoli e materiale scolastico

Tutto pronto per la nuova edizione di “Natale per Tutti” la raccolta di giocattoli usati e nuovi e di materiale scolastico cui da sabato, 1 dicembre, ognuno può contribuire. C’è tempo fino alla Vigilia di Natale per donare alle famiglie in difficoltà giochi, oggetti per l’infanzia e materiale scolastico che, poi, saranno distribuiti alle associazioni del territorio.

Partecipare a “Natale per Tutti” è molto semplice. Basta depositare nelle apposite ceste che si trovano al Garden Floridea di via Gardesane, 33 giocattoli, passeggini, fasciatoi, culle da destinare ai più piccoli e materiale scolastico per i bambini un po’ più grandi. A raccogliere i doni ci penserà il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona che poi provvederà a distribuirle a quanti si trovano in situazioni di difficoltà, attraverso i propri operatori e alla rete del volontariato di città e provincia.

Per contribuire alla raccolta, l’organizzazione raccomanda di consegnare materiali in buono stato, in ordine e puliti: solo così si potrà fare la felicità di tante persone. Si precisa anche che non sono graditi pistole giocattolo o armi giocattolo. Nel caso i giochi siano alimentati a batteria, meglio consegnarli già funzionanti in modo da evitare spese non necessarie alle famiglie e delusione ai bambini che li ricevono.

«Il nostro ringraziamento – spiega Maurizio Piacenza, titolare del Garden Floridea – va alle persone che in questi anni ha donato e ha permesso di rendere felici molti bambini e, ovviamente, al CSV che ha reso possibile questa straordinaria collaborazione. Insieme siamo riusciti a dare nuova vita ai giocattoli e un sostegno reale a famiglie e persone in difficoltà. L’invito, poi, è di donare anche materiale per la scuola di cui c’è sempre grande necessità».

L’obiettivo è quello di raccogliere più giocattoli dell’anno scorso in modo da riuscire a donare di più. Grazie a “Natale per Tutti 2017”, i veronesi avevano donato complessivamente oltre 3mila oggetti: circa 1600 peluche, tra grandi e piccoli, orsacchiotti e altri animali; 200 giochi per i più piccoli, adatti a bambini nei primi anni d’età. E poi un centinaio di macchinine, oltre 200 giochi più grandi come cucine, castelli, casette, accompagnati da un centinaio di scatole per giochi in società. Senza dimenticare la parte educativa che contava 600 libri per le prima infanzia e altri 300 per i bambini un po’ più grandi.

«Questo progetto – spiega la presidente di CSV Verona Chiara Tommasini – è straordinario perché dimostra come settore profit e no-profit possano collaborare insieme per il benessere della comunità. Grazie alla stretta collaborazione con le associazioni abbiamo potuto riutilizzare migliaia di giocattoli e oggetti per l’infanzia che probabilmente non venivano più usati».