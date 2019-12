Artigianato di qualità e prodotti agricoli a km zero per il Natale in Arsenale

In Arsenale il Natale è all’insegna delle eccellenze locali, dall’artigianato ai prodotti dell’agricoltura a km zero.

Anche quest’anno, in occasione delle feste natalizie, la seconda Circoscrizione organizza tre week end dedicati all’artigianato di qualità, ma non solo.

L’iniziativa vuole infatti promuovere le creazioni fatte a mano dagli artigiani locali, ma anche far conoscere le tipicità del territorio da mettere nelle nostre tavole.

L’appuntamento è per i fine settimana del 7 e 8 dicembre, del 13,15 e 15 e di sabato 21 e domenica 22. Padiglioni e stand saranno aperti dalle 10 alle 19, ad eccezione di venerdì 13, aperti solo il pomeriggio dalle 14 alle 19. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Circa 80 gli espositori presenti e 15 associazioni benefiche. Gli hobbisti mostreranno le loro creazioni artigianali, rigorosamente fatte a mano, dagli oggetti di ceramica ai tessuti, dalle pelletterie al legno.

Grazie alla collaborazione con Coldiretti, il 7 e l’8 dicembre i cittadini potranno assaggiare le eccellenze del territorio veronese e veneto, con prodotti a Km 0.

Non mancherà l’attenzione ai bambini e alle famiglie. La musica sarà garantita dall’Accademia Musicale Lizard, mentre ai giochi per i più piccoli ci penseranno le animatrici di ‘Verona in Gioco’.

Ci sarà anche un punto ristoro dove poter stare al caldo, per vivere al meglio l’esperienza come momento di aggregazione e condivisione.

Il programma è stato presentato giovedì dalla presidente della 2ª Circoscrizione Elisa Dalle Pezze, insieme alla vice presidente Patrizia De Nardi. Presenti anche il vicepresidente di Coldiretti Franca Castellani, Marianna Corcioni per Verona in Gioco e Alessandro Damoli per l’Accademia Musicale Lizard di Quinzano.

«Il valore aggiunto di questa iniziativa - sottolinea Dalle Pezze – è senza dubbio la qualità dei prodotti presenti nel mercato, tutte eccellenze artigianali frutto del lavoro manuale e certosino degli espositori. Ma anche la scelta di offrire a cittadini e visitatori una serie di attività rivolte alle famiglie».