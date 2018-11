I colori del Natale animano il lungolago di Bardolino fino alla Befana

Con l’arrivo di dicembre Bardolino indossa i colori del Natale e si trasforma in un magico villaggio dedicato alla festa più attesa dell’anno. Dal 24 novembre e fino al 6 gennaio un cartellone ricco di appuntamenti e di eventi attende i visitatori, per fargli vivere l’esperienza unica di festeggiare il Natale abbracciando la meravigliosa scenografia del Lago di Garda. La manifestazione si chiama “Dal Sei al Sei”, per ricordare il periodo di festeggiamenti che andava dal 6 dicembre (San Nicolò, patrono di Bardolino) al 6 gennaio, ma che da qualche anno parte stabilmente nel primo week end di Avvento.

Sul Lungolago decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made. Al centro di questo lungo viale dello shopping fatto di casette di legno in stile tirolese, i visitatori possono trovare ristoro in un grande igloo trasparente riscaldato, ammirando le evoluzioni sui pattini nella vicina pista per il pattinaggio sul ghiaccio completamente coperta.

La prima novità di quest’anno sarà l’ampliamento del villaggio e delle sue attività lungo tutto lungolago Cornicello, fino ad arrivare a Parco Carrara Bottagisio, dove l’altra grande novità si vedrà da lontano: una ruota panoramica alta 19 metri direttamente in riva al Lago di Garda. Sul lungolago, oltre alla casa di Babbo Natale allestita dagli specialisti di Simeoni Fiori, troverà spazio un’area ristorazione coperta e riscaldata con un menù diverso ad ogni fine settimana. Proseguendo in direzione della ruota panoramica si incontrerà, poi, l’area kids: ogni weekend i più piccoli potranno assistere e partecipare a laboratori creativi, giochi e attività, seguiti dagli educatori del Servizio Educativo Bardolino, da alcune associazioni del territorio e dai maestri di Folgaria Ski.

Ma non solo lungolago: le vie del centro storico saranno addobbate con migliaia di luci e numerose installazioni artistiche sul tema del Natale saranno dislocate lungo i vicoli del paese. La passeggiata parte dall’imponente albero di Natale, in Piazza Matteotti: una cascata di luci alta oltre 8 metri, lo sfondo ideale per una foto indimenticabile. Assolutamente da non perdere anche la rassegna dei presepi dal mondo all’interno della medievale Chiesa di San Severo in Borgo Garibaldi, un capolavoro architettonico che si presterà ad essere l’incantevole scenografia di decine di installazioni provenienti da ogni parte del pianeta, dall’Asia alle Americhe, dall’Europa all’Africa.

E a capodanno? L’appuntamento per tutti è in Piazza del Porto per ballare con la musica live dei Funky Town e brindare al nuovo anno con gli occhi rivolti al cielo ad ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio che si specchiano nell’acqua del lago. E il giorno dopo, sul lungolago Mirabello, secondo appuntamento con i temerari del Tuffo di Capodanno nelle gelide acque del Garda, gestiti dalla Canottieri di Bardolino.

Durante i 44 giorni di manifestazione saranno numerosi gli appuntamenti collaterali (oltre 60) che animeranno il lungolago e il centro storico nei diversi week end: si va dalle degustazioni guidate con il Consorzio del Radicchio di Verona IGP (24/25 novembre) e la rassegna dedicata ai sapori del Monte Baldo(2/3 dicembre), alle giornate dedicate ai festeggiamenti per i 50 anni della DOC Bardolino. Dal mercato del cioccolato con gli eventi della Fabbrica di Cioccolato con Chocomoments (laboratori per i più piccoli, showcooking e animazione), agli spettacoli musicali della Filarmonica di Bardolino, senza contare i già citati protagonisti che animeranno l’area kids. Saranno oltre 60 gli eventi che faranno da cornice al villaggio natalizio, un calendario fitto e che prosegue nella direzione di dare al visitatore di Bardolino ogni volta un motivo in più per tornare ed innamorarsi della sua vitalità.