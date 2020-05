La bellissima notizia dall'ospedale "Magalini" di Villafranca di Verona

Fiocco rosa all’ospedale Magalini di Villafranca, dove poco dopo l’una di notte di sabato 23 maggio è nata Alice. Si tratta della prima nascita al Magalini dal 18 marzo, giorno della conversione in ospedale Covid, dove a due mesi esatti di distanza, il 18 maggio, è stato riattivato il "Punto nascita". La piccola pesa 2,9 kg ed è in ottima salute.

«L’arrivo del primo nato è per noi una grande gioia. Un segnale importante di speranza e di ritorno alla normalità», afferma il dr. Marco Torrazzina, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia del Magalini. «In questi giorni, come staff della Pediatria ci si è dedicati tutti, con rinnovata passione, alla ridefinizione dei protocolli e dei percorsi neonatali», spiega il dr. Mauro Cinquetti, direttore dell’UOC Pediatria e Patologia Neonatale. «Poter tornare ad assistere i neonati è bello ed emozionante», aggiunge la dr.ssa Elisa Girardi, responsabile della Patologia Neonatale che ha visitato nella notte la piccola Alice.

Grande soddisfazione anche per i genitori, con papà Damiano che ha potuto assistere alla nascita in sala parto. «Sono contenta di essere riuscita a partorire qui a Villafranca e che la mia bambina sia la prima nata in questa nuova "era"», racconta mamma Elisabetta. «Il Magalini era stata la mia scelta fin dall’inizio, ma a causa della situazione Covid-19 sembrava impossibile. Invece, all’ultimo minuto ci siamo riusciti. È andato tutto bene, io e la piccola stiamo bene e non posso che ringraziare tutto il personale che ci ha seguito». L’ostetrica Francesca Cirimbelli, che ha seguito il parto, commenta: «Assistere a questo evento è stata una grande emozione e siamo pronte ad accogliere le future mamme che sceglieranno il Magalini per la loro avventura più grande».