Museo di Storia Naturale chiuso dieci giorni a ferragosto, Benini: «Ennesima figuraccia»

«Era da un mese che la nostra città non andava alla ribalta per l’ennesima figuraccia della nostra amministrazione comunale. Giustamente non si poteva attendere oltre ed eccone arrivare una nuova. Il museo di Storia Naturale chiuso per 10 giorni e per i due weekend di agosto di maggior presenza turistica in città». Lo ha dichiarato nelle scorse ore il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Verona Federico Benini, riferendosi alla chiusura dal 10 al 19 agosto del museo cittadino, per comunicare la quale è stato persino creato, dalla stessa pagina social del museo, un bizzarro evento Facebook dal titolo "Chiusura estiva".

«Abbiamo capito bene che per questa amministrazione la cultura non è una priorità. - ha quindi proseguito nel suo intervento polemico il capogruppo Pd Benini - Questo però mi pare vada ben oltre l’inefficienza, rasentando livelli di menefreghismo della città oltre ogni immaginazione. Il sindaco, - attacca ancora Benini - pensa a fare un nuovo inutile stadio con uffici e negozi, ma non è in grado di tenere aperto un museo nella settimana di ferragosto. Se lui e il suo assessore alla cultura sono annoiati di fare il loro lavoro, - conclude Benini - possono dimettersi e fare (se ne hanno la possibilità) come il Museo di Storia Naturale: prendersi una bella vacanza dal loro ruolo istituzionale, magari definitiva».