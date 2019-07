Museo Nicolis protagonista al Concorso di Eleganza Poltu Quatu Classic

Alla quarta edizione di Poltu Quatu Classic ha brillato la Fiat 1100 E Vistotal del Museo Nicolis, auto che ha conquistato il «Best of Class» e il «Trofeo Registro Fiat Italiano».

È stata la Costa Smeralda a fare da cornice al Concorso di Eleganza Poltu Quatu Classic, organizzato da Auto Classic e Between, in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu. L'evento ha visto una passerella di collezionisti di élite insieme ad automobili straordinarie che hanno impegnato la qualificata giuria per la classifica dei vincitori.

Silvia Nicolis, presidente dell'omonimo museo veronese, ha presentato una perla della collezione, la Fiat 1100 E Vistotal, una rara ed elegante automobile che si è portata a casa due riconoscimenti. Come molte altre automobili del Museo Nicolis, la Fiat 1100 E Vistotal è un pezzo unico di straordinaria bellezza del 1950, una delle ultime realizzate dalla Carrozzeria Castagna di Milano, impreziosita dal parabrezza strutturale senza montanti in vetro temperato ad alto spessore, che permette una visibilità panoramica. Questa originale vettura, si distingue anche per la ricercatezza di numerosi dettagli, come la capote con telaio in legno e acciaio, vero capolavoro artigianale e il volante realizzato in materiale trasparente.



(Foto Leaduser)

È sempre una grande soddisfazione partecipare al Poltu Quatu Classic dove, nel presentare il meglio della nostra collezione di automobili speciali, abbiamo l'opportunità di contribuire all'eccellente livello della manifestazione offerto da una ricercata selezione di pregiati pezzi che provengono dalle più importanti collezioni di auto d'epoca italiane e straniere - ha detto Silvia Nicolis - Sono felice per l'assegnazione dei prestigiosi trofei per la Fiat Vistotal, un esemplare unico di particolare eleganza. È un ulteriore riconoscimento al nostro impegno nella valorizzazione dell'auto classica che portiamo avanti da sempre, un'eredità morale che mio padre Luciano ci ha trasmesso e cha ha sapientemente coltivato durante tutta la sua vita.



(Foto Degler Studio)