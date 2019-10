Visite guidate nei Musei civici e con lo IAT in città per il ponte di Ognissanti

In occasione del ponte di Ognissanti diverse proposte prendono corpo nel Comune di Verona, per turisti e cittadini.

MUSEI - Ai Musei civici visite guidate gratuite ed iniziative per bambini e genitori.

Si comincia sabato 2 novembre a Castelvecchio, dalle 14 alle 15.30 e dalle 16 alle 17.30, con le “Merende al Museo”. Due appuntamenti pomeridiani proposti a famiglie e bambini dai 6 agli 11 anni, con stuzzicanti spuntini e momento gioco con travestimenti a tema Halloween. Il costo dell’attività è di 6 euro per bambino e 4 euro per adulto, con prenotazione obbligatoria.

Nella giornata di domenica 3 novembre, invece, visite guidate gratuite alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, con appuntamento alle ore 11.30, e al Museo Civico di Storia Naturale, per le ore 16. Non è richiesta la prenotazione. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comune.verona.it.

Sempre domenica, con il progetto “Turista nella mia città: alla scoperta dei Musei Civici Veronesi”, visite guidate di un’ora al costo di 5 euro l’una. In programma, con prenotazione obbligatoria, appuntamenti all’Arena di Verona, per le ore 10; al Museo Lapidario Maffeiano, alle 11.30; al Museo Archeologico al Teatro Romano, alle 14.30; alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, alle 15; al Museo di Castelvecchio, alle 15.30; al Museo Civico di Storia Naturale, alle 16; al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, alle 17. Costo ingresso ad 1 euro per tutti i Musei.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0458036353 – 045597140, scrivere all’indirizzo segreteria.didattica@comune.verona.it o consultare la pagina Facebook Didattica nei Musei Veronesi - Coop Le Macchine Celibi.

VISITE CON LO ITA - In questi giorni si potrà anche visitare la città grazie alle guide dello IAT, l’ufficio di via degli Alpini che offre informazioni e accoglienza turistica sette giorni su sette.

Per partecipare alla visita guidata non è necessaria la prenotazione. Basta presentarsi allo IAT entro le ore 11 di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, per partire alla conoscenza del centro storico. Circa un’ora e mezza di tour tra piazze, chiese e monumenti di rilevanza storica e architettonica, ma anche tra i luoghi più suggestivi di Verona, tra cui i suoi ponti.

Un servizio che lo IAT ha già proposto durante tutto l’anno compreso il periodo estivo, riscontrando il gradimento dei visitatori. Tra gli aspetti più apprezzati, la possibilità appunto di partecipare senza doversi prima iscrivere, e il costo contenuto del biglietto, 12 euro per gli adulti e gratuito per gli under 14.

Ogni visita è effettuata da guide turistiche abilitate, sia in italiano che inglese.

Ulteriori informazioni al numero 045 8068680, iatverona@comune.verona.it e sul sito www.veronatouristoffice.it.