La proposta: «Diamo a Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Verona»

A promuovere la mozione in Comune è Michele Bertucco, consigliere di Verona e Sinistra in Comune: «Credo sia importante per la nostra città testimoniare la vicinanza a questa figura e ai valori espressi di tolleranza e umanità»