Aida cominciata in ritardo e poi annullata. "Gli spettatori siano rimborsati"

La bomba d'acqua di sabato 1 settembre ha generato piccole frane ed allagamenti a Verona e in alcuni territori della provincia. Ma ha provocato anche un disagio che ovviamente non è paragonabile ad una frana o un allagamento, ma è stato comunque fastidioso. L'Aida, in programma all'Arena per il festival lirico estivo è iniziata con un'ora e mezza di ritardo a causa della pioggia e dopo solo due atti è stata sospesa.

Secondo quanto previsto dal "Regolamento Spettatori" dell'Arena di Verona, in caso di annullamento a spettacolo già iniziato, non è previsto il rimborso dei biglietti. Il Movimento Consumatori aveva però già nel giugno scorso diffidato Fondazione Arena ad eliminare questa clausola del regolamento, clausola che si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice del Consumo. Quindi, il Movimento Consumatori agisce di conseguenza, cercando di ottenere dal Tribunale di Verona l'inibizione dall'applicazione della parte incriminata del Regolamento Spettatori di Fondazione Arena, così che il pubblico che sabato scorso non ha potuto vedere l'Aida possa essere rimborsato.

Casi come questi sono emblematici per comprendere a cosa serve inserire nei contratti una clausola palesemente a favore di chi l'ha scritta - ha affermato Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori - È chiaro che sugli incassi la presenza di una clausola come questa faccia la differenza. Non avendo ottenuto quanto richiesto con una diffida, ora agiremo in tribunale per chiedere che sia un giudice a ordinare l'espunzione definitiva di una clausola del genere che oltreché iniqua fa fare a tutta Italia una brutta figura con i turisti di mezzo mondo.

Il Movimento Consumatori chiede a tutti gli spettatori coinvolti di presentare le richieste di rimborso tramite la sezione di Verona dell'associazione, contattando il numero 045-595210 o scrivendo a verona@movimentoconsumatori.it.