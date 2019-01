È iniziato Motor Bike Expo a Verona: ecco i divieti ed i parcheggi

Alla fiera di Verona, da giovedì 17 a domenica 20 gennaio, va in scena l'edizione 2019 di Motor Bike Expo, il salone dedicato al mondo delle due ruote che vede in programma numerosi eventi dedicati agli appassionati del settore.

La Polizia municipale prevede un importante flusso di visitatori per la rassegna, come già avvenuto nelle scorse edizioni, pertanto sono stati presi alcuni provvedimenti per la viabilità della zona e diramati alcuni consigli per gli interessati. Il comando di via del Pontiere infatti ricorda a chi proviene da fuori città che l'uscita da prendere sulla A4 è quella di Verona Sud, dalla quale si raggiungono i parcheggi e la zona fiera in pochi minuti

PARCHEGGI

Sono disponibili per i visitatori i parcheggi: P4 Multipiano (viale dell'Industria), P3 Fiera (viale del Lavoro) e P7 (viale dell'Industria). Solo per sabato 19 gennaio è prevista invece l'apertura del parcheggio dello stadio, con servizio di bus navetta gratuito per la Fiera.

Moto e scooter troveranno un'area di sosta gratutita in viale del Lavoro e la colonnina ticket fronte ingresso Porta San Zeno. L'area sosta disabili è stata prevista sul marciapiede di viale dell'Agricoltura.

AUTOBUS E SERVIZIO NAVETTA

Questi bus che fermano in zona: Linea 21(fermata da via dell'Agricoltura); Linea 22 (fermata di viale del Lavoro).

Servizio di navetta gratuito: dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova alla Fiera, con partenze dal marciapiede E dalle ore 8.30 alle ore 19.00 ogni 30 minuti circa. Percorso pedonale: sempre dalla stazione è possibile fruire dell'uscita pedonale che da viale Piave consente di arrivare alla Fiera.

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI

Queste le misure adottate in occasione del Moto Bike Expo.

Divieto di sosta con facoltà di rimozione dalle ore 0.00 alle ore 24.00 (segnaletica specifica presente in luogo) dal 16 al 20 gennaio:

in viale dell'Industria (lato civici pari), via Silvestrini, via Roveggia (zone limitrofe ingresso G della Fiera);

dal 17 al 20 gennaio: in via Scopoli, lato della Fiera, viale del Lavoro (con esclusione di ciclomotori e motocicli), piazzale della fiera (inclusi ciclomotori e motocicli).

Possibilità di istituire, su valutazione della Polizia municipale, una corsia preferenziale in via Scopoli ed in viale dell'Agricoltura e di istituire il senso unico di marcia in viale dell'Industria, nel tratto e con direzione da viale del Lavoro a via Roveggia.