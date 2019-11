Per i 70 anni del Vespa Club d'Italia, una mostra al Museo Nicolis

Il Museo Nicolis dedica una personale ai 70 anni del Vespa Club d'Italia. La mostra è cominciata sabato scorso, 16 novembre, e si chiuderà il 16 febbraio 2020.

Al Museo Nicolis, in collaborazione con il Vespa Club d'Italia e la celebre collezione «Vite da Vespa» di Marco Romiti, è in corso dunque una straordinaria rassegna dove saranno fruibili a tutti gli appassionati, per la prima volta fuori dalla sede istituzionale, i trofei conquistati dai vespisti nelle attività sociali divenute pietre miliari del mitico sodalizio, tenute fra l'Italia e l’Europa.

Le suggestioni e le emozioni si succedono lungo il percorso di visita, in un'alternanza di momenti che ci ricollegano agli anni del boom economico, del jazz, dell'entusiasmo di stare insieme, della beat generation, del rock and roll, della libertà di muoversi e di viaggiare, della nouvelle vogue, dei grandi fotografi e della pubblicità d'autore, dove in questi temi, ogni spettatore può ritrovare il suo vissuto interpretato nei luoghi che hanno fatto dell'Italia il paese dell'arte e della bellezza.