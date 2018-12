Presentata la mostra "Presepi e paesaggi in materiale riciclato": creatività ed ecologia

Nell’ambito del progetto di educazione ambientale, Amia ripropone anche quest’anno il tradizionale concorso che ha lo scopo di diffondere fra i bambini una buona educazione civica ed ecologica e di coinvolgerli nelle tematiche del riciclo e dell’ambiente. In concreto, consente ai ragazzi delle diverse scuole, di vario ordine e grado di Verona e della provincia, di creare vere e proprie opere d’arte, utilizzando oggetti e materiali destinati, altrimenti, al bidone della spazzatura. Da sottolineare la varietà dei materiali utilizzati: pezzi di biciclette, gusci di noci, tappi in sughero, polistirolo, stoffe pregiate, lattine vuote, pezzi di compensato.

Vengono riutilizzati, riproposti, assemblati grazie proprio alla fantasia e alla creatività dei bambini e dei loro insegnanti. Bastano pochi gesti quotidiani per rendere la nostra vita più sana e sostenibile. La mostra "Presepi e paesaggi in materiale riciclato", voluta fortemente da Amia, Comune di Verona Ambiente, Consorzio di Bacino VR2 e Consorzio di Bacino Verona Nord apre i battenti proprio oggi 7 dicembre e si concluderà il 26. Naturalmente, accesso gratuito. Anche quest’anno la rassegna sarà ospitata nella Loggia di Frà Giocondo in piazza dei Signori con l’aggiunta di una nuova sede espositiva riservata esclusivamente ai Presepi vincitori delle passate edizioni nella Galleria Giustizia Vecchia in piazza S. Zeno.

«Il Natale è un occasione da non perdere per recuperare il valore antico e autentico delle cose – afferma il presidente Bruno Tacchella – perciò anche quest’anno abbiamo voluto riproporre questo evento che torna ad esibire le splendide opere, simbolo del Natale, all’insegna del rispetto per l’ambiente e dell’impegno condiviso. Tengo a sottolineare che quella del Presepe è una tradizione natalizia genuinamente italiana, profondamente radicata nel nostro paese: la iniziò uno degli italiani illustri, il più amato al mondo, San Francesco d’Assisi».

Un momento dalla presentazione della 19^ edizione della mostra natalizia

«Il presepe non è solo la rappresentazione del Natale, ma è anche uno dei simboli della nostra cultura e della tradizione italiana. - spiega il sindaco Federico Sboarina - Ecco perché Verona, oltre ad ospitare ogni anno centinaia di Natività provenienti da tutto il mondo, in una rassegna che richiama migliaia di visitatori, riserva uno spazio importante alle opere realizzate dagli studenti di città e provincia. Un progetto che punta a valorizzare la creatività dei bambini, sensibilizzandoli allo stesso tempo su tematiche importanti. I presepi in mostra sono, infatti, autentiche opere d’arte che, in più, racchiudono l’eccezionale valore educativo di essere realizzate con materiali riciclati. Ringrazio Amia che, attraverso questa iniziativa, aggiunge un'importante tassello all'attività di educazione ambientale che viene fatta nelle scuole».

«Durante tutto l’anno, grazie anche al nostro Centro per il riuso creativo – ha detto l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala – coinvolgiamo le scuole veronesi in laboratori e attività per mostrare come si possano riutilizzare con fantasia i materiali riciclati. Rispetto dell’ambiente, sviluppo di coscienza ecologica e salvaguardia della natura sono alcuni dei temi che come amministrazione comunale stiamo portando avanti assieme agli alunni. Se a questi messaggi aggiungiamo i valori espressi dalla Natività, nascono presepi bellissimi frutto dell’inventiva e del grande lavoro dei bambini che trovano la loro perfetta collocazione nella loggia di Fra Giocondo».

«Sensibilizzare i giovanissimi sulle tematiche ambientali – ribadisce il direttore di Amia Maurizio Alfeo – e promuovere comportamenti corretti e responsabili in tal senso è una delle priorità della nostra azienda. Perciò, anche quest’anno riproponiamo una delle manifestazioni a richiamo ecologico più grandi di Verona e provincia. "Presepi e Paesaggi in materiale riciclato" non può non essere promossa e sostenuta, perché associa naturalmente arte, studio e ambiente. Con un risultato direi magnifico. Basta guardare i Presepi esposti, tanto sono belli...e sostenibili. Natale è per me una festa importante perché unisce tutte le persone, ed è il momento per riunirsi con le proprie famiglie e per essere più buoni. Auguro a tutti un Natale bello, buono e utile per aiutare tutti, specialmente chi è in difficoltà».

Le premiazioni avverranno domani, sabato 8 dicembre alle ore 15.30 nella Basilica di San Zeno in piazza San Zeno a Verona e ci sarà un premio speciale della Coldiretti che ha voluto dare il proprio contributo a questa splendida iniziativa. A seguire si terrà il Concerto del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simonini. Presenterà "Mister Lui".