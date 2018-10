Allattamento al seno, una mostra in Comune. Briani: «Momento fondamentale per le donne»

L’allattamento al seno è stato al centro della mostra fotografica allestita nell’atrio di palazzo Barbieri. Una ventina di immagini artistiche, in bianco e nero, che ritraggono le mamme in uno dei momenti più importanti della loro genitorialità, coi loro piccoli al seno.

Un’iniziativa promossa dal Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Verona, in occasione della concomitanza di due importanti appuntamenti internazionali legati alla donna e alla sua femminilità, la settimana mondiale dell’allattamento e quella per la prevenzione del tumore al seno.

Negli scatti di Chiara De Marchi, fotografa da sempre sensibile a tematiche femminili, emerge la complicità e l’intimità tra mamma e figlio durante il rito dell’allattamento al seno. Un gesto, quello di nutrire i neonati con il latte materno, che oltre all’elemento affettivo, comporta una serie di benefici sia per i bimbi che per le mamme. In particolare, l’allattamento al seno rappresenta per le donne un’importante forma di prevenzione del tumore alla mammella, oltre a garantire un nutrimento sano, completo ed economico per i bimbi.

L'assessore alle Pari opportunità Francesca Briani tra gli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia

La mostra, che è rimasta allestita venerdì e sabato, è stata visitata anche dall’assessore alle Pari opportunità Francesca Briani, accolta dalla responsabile del Corso di Laurea in Ostetricia Anna Adami e da una ventina di studentesse, alcune delle quali prossime a concludere gli studi.

«Tra qualche mese, alcune di voi si troveranno ad accompagnare le donne nel momento più importante della loro vita, dal parto ai primi giorni dei loro piccoli – ha detto l’assessore Briani -. La nostra sanità offre un servizio di eccellenza per le mamme e i loro bambini, sono certa che il vostro lavoro contribuirà a tenere alta la qualità dei nostri servizi».