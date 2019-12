Oltre mille visitatori per la mostra fotografica sui 30 anni dalla caduta del muro di Berlino

Si è chiusa, come da programma, l’8 dicembre la mostra “Mr. Gorbachev, tear down this wall!” allestita a Palazzo Barbieri in occasione dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Grande successo di pubblico, studenti ma anche gruppi organizzati e visitatori singoli hanno ammirato gli scatti del fotografo Vittorio Rossi, settanta stampe in bianco e nero realizzate tra l’ottobre 1989 e il marzo 1990.

La mostra, aperta lo scorso 31 ottobre, è stata vista da più di 500 giovani delle scuole superiori di Verona. Una ventina le classi provenienti da Messedaglia, Maffei, Marconi, Montanari e Agli Angeli. Una decina, invece, i gruppi arrivati nei 5 weekend appositamente per le visite guidate, per un totale di circa 300 persone. Oltre agli ingressi liberi che ogni giorno hanno visto un via vai di visitatori.

L’esposizione, curata da Noy Jessica Laufer e realizzata dall'Associazione culturale RiVer – Primavere Urbane in collaborazione con il Comune di Verona, è stata abbinata alla proiezione di due film. Circa 500 le persone che hanno partecipato, al Teatro Ristori, alla visione de “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders e di “Uno, due, tre!” di Billy Wilder.

«Un anniversario importante e sentito da tutti – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani -, che andava adeguatamente celebrato. Il pubblico ha risposto in maniera entusiasta, durante le cinque settimane abbiamo visto tanti adulti ma soprattutto giovani interessati a riscoprire grazie a materiale e opere dell’epoca un periodo importante della storia contemporanea. Un bel successo merito anche delle fotografie dell’artista Vittorio Rossi che ringrazio di aver scelto Palazzo Barbieri per la sua esposizione».