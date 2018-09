In Gran Guardia torna la mostra-concorso di modellismo Città di Verona

Prende il via domani, 22 settembre, alla Gran Guardia, l'undicesima edizione della Mostra - Concorso biennale di modellismo Città di Verona. L'evento è organizzato dall'associazione Modellismo Storico - Ams, in collaborazione con l'International Plastic Modellers' Society Verona e il patrocinio del Comune.

La mostra, considerata fra i principali appuntamenti del modellismo italiano, presenta al pubblico le migliori realizzazioni del momento, con circa 500 modelli presentati da 150 espositori. Fino al 30 settembre, con accesso gratuito, sarà possibile ammirare la riproduzione in miniatura di aeromobili, mezzi militari, auto e mezzi civili, navi in legno, in plastica o in altro materiale, soldatini, figure fantasy e diorami.

Per l'edizione 2018 è stata inoltre realizzata una speciale sezione dedicata a riproduzioni in miniatura della Verona antica. In ambientazioni cittadine fedelmente riprodotte, sarà possibile rivedere immagini di una Verona ormai dimenticata.

I vincitori del concorso saranno premiati, domenica 30 settembre, da alcuni figuranti dell'associazione culturale Vivere la Storia di Verona, vestiti per l'occasione con uniformi della Prima Guerra Mondiale. Sempre domenica, saranno presentate al pubblico anche le pubblicazioni: "I volontari di Garibaldi" a cura del G.M.T. di Trento e "Il Caccia Re 2000" di Paolo e Adriano Riatti.

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19 mentre domenica 30 settembre si chiuderà alle 15.30, quando si terranno le premiazioni del concorso.