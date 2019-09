Morti sul lavoro, fino ad agosto se ne contano ancora 9 nel Veronese

È salito da 34 a 35 il numero dei morti sul lavoro in Veneto in questo 2019, mentre rimane stabile a 9 il numero di morti bianche nel Veronese. Le cifre sono state aggiornate dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, basandosi su dati Inail.

Gli ultimi dati disponibili erano quelli da gennaio a luglio di quest'anno, mentre l'ultimo aggiornamento include anche i dati di agosto, dove dunque si è registrato solo un morto sul lavoro nella nostra regione e non in provincia di Verona.

Nella graduatoria nazionale, il Veneto rimane la sesta regione italiana per numero di morti sul lavoro. Verona, invece, è dodicesima nella classifica che prende in considerazione le morti bianche nelle varie province italiane.

Diversa è invece la graduatoria nazionale, se si calcola l'incidenza dei morti sul lavoro sul numero complessivo degli occupati. Il Veneto in questo caso è 17esimo sulle 20 regioni, mentre la provincia di Verona è 48esima.

Guardando, infine, al dato complessivo nazionale, tra i primi otto mesi del 2018 e quelli del 2019 si registra un calo del 4% delle morti sul lavoro. «Un decremento che non può che essere accolto positivamente - ha commentato il presidente dell'Osservatorio Mauro Rossato - Il punto è che a diminuire sono essenzialmente gli infortuni mortali avvenuti in itinere (-11%), mentre restano purtroppo pressoché invariati gli infortuni mortali verificatisi in occasione di lavoro (-1%)». Diminuiscono, dunque, di più i morti negli spostamenti casa-lavoro o lavoro-casa, rispetto a quelli deceduti proprio sul posto di lavoro. «Ciò significa che l'emergenza rimane», ha concluso Rossato.