Morti sul lavoro, Verona è la provincia veneta dove se ne contano di più

Ancora una volta il Veneto fa registrare una delle situazioni più drammatiche in Italia per le morti bianche. Ancora una volta, come negli ultimi dieci anni, è tra le regioni in cui si muore di più. Con 87 vittime tra gennaio e novembre 2019 è al quarto posto nella triste graduatoria nazionale dopo Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Un amaro primato, insomma, che sembra non abbandonare il Veneto.