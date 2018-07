Morti sul lavoro, nel primo semestre sono stati 59 in Veneto, 11 a Verona

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Sono ancora loro ad occupare il podio delle regioni italiane con il maggior numero di morti sul lavoro. Lo rivela l'ultima indagine svolta dall'osservatorio Vega di Mestre sulla sicurezza sul lavoro, basandosi su dati Inail. L'indagine prende in considerazione il primo semestre del 2018, periodo in cui in Veneto ci sono stati 59 morti sul lavoro, 16 in più rispetto al primo semestre 2017.

Dei 59 casi di morti bianche, 38 sono capitati sul posto di lavoro e 21 in itinere (ovvero nel tragitto casa-lavoro). Solo in Lombardia e in Emilia Romagna ci sono più casi di morte sul posto di lavoro, 45 in Lombardia e 40 in Emilia Romagna. Mentre il dato complessivo delle 59 morti bianche mette il Veneto al secondo posto, dietro alla Lombardia.

Tra le province venete, quella che ha fatto registrare il maggior numero di casi è Venezia (13). Verona è seconda insieme a Treviso con 11 morti sul lavoro nei primi sei mesi di quest'anno. Treviso però la provincia dove ci sono più morti bianche sul posto di lavoro (9), mentre Venezia è quella con più casi di morte in itinere (5).