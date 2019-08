Morti per overdose: Veneto prima in Italia, ma nessun caso nel Veronese

Sembra quasi strano che la provincia di Verona, al momento, ne sia immune; ma il sistema informatico Geoverdose, che tiene il conto aggiornato dei decessi per droga, non mostra neanche un caso avvenuto in territorio scaligero quest'anno. Sembra quasi strano perché la situazione regionale è la peggiore d'Italia, con ben 25 casi di morte per overdose in questo 2019.

Il Veneto è attualmente la regione con più morti a causa di stupefacenti e per questo il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha lanciato un grido d'allarme e ha manifestato la volontà di organizzare gli «Stati generali della tossicodipendenza».

Il grido d'allarme di Zappalorto è stato ascoltato dalla Regione Veneto, con l'assessore regionale Elena Donazzan preoccupata perché tra poche settimane riaprono le scuole e l'assessore Donazzan sente il dovere «di mettere in atto tutti gli interventi possibili, in termini di prevenzione e di presidio del territorio» per combattere lo spaccio e l'abuso di sostanze stupefacenti.