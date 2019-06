Peschiera, moria di pesci sul fiume Mincio. Arpav: «Origine naturale»

Cittadini e tecnici dell'Arpa di Mantova hanno segnalato un'insolita moria di pesci ieri pomeriggio, 2 giugno, sul fiume Mincio a Peschiera del Garda. Una squadra di Arpav è intervenuta ed ha rilevato la presenza di numerosi esemplari pesci adulti morti.

Le prime osservazioni hanno fatto pensare ad un fenomeno di origine naturale, legato alla fine del ciclo riproduttivo delle specie ittiche, ma sono in corso ulteriori accertamenti biologici da parte dell'agenzia regionale per l'ambiente del Veneto.

Per l'Arpav, l'alto livello del lago di Garda ha concentrato la presenza dei pesci morti nell'emissario, in zone di risacca e in corrispondenza di canneti. E fenomeni analoghi sono stati segnalati anche a Cisano e Bardolino.

Arpav ha comunque informato il Comune di Peschiera, che provvederà alla rimozione.