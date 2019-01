Montefortiana, fine settimana con oltre 23mila podisti e nessun problema

Tutti i biglietti previsti per i partecipanti sono stati venduti, e anche di più. Non si aspettavano una partecipazione così numerosa gli organizzatori della Montefortiana che lo scorso weekend, 19 e 20 gennaio, ha visto correre nei percorsi studiati nell'Est Veronese oltre ventitremila podisti e di questi circa diciottomila hanno preso parte alla 44esima edizione della corsa non competitiva intitolata a Sant'Antonio Abate e griffata Falconeri.

Il grande evento di Monteforte d'Alpone si era aperto sabato con l'edizione numero 24 della Marcia dei Bimbi, con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari. Mentre domenica si sono tenute le altre gare, sia quelle competitive che quelle non competitive. La più partecipata è stata il Trofeo S. Antonio Abate - Falconeri, ma alle 9.30 è partita anche le 25esima Maratonina Falconeri, nota come "la 21 chilometri di Soave". Gli amanti del trail hanno potuto partecipare alla quarta Ecorun Collis e per i più allenati c'erano i 45 chilometri della Ecomaratona Clivus. E nel pomeriggio, spazio ai più giovani, con l'undicesimo Gran Premio Pedrollo - Giovani Promesse.

Tra tutti i partecipanti, solo uno ha avuto una crisi respiratoria, mentre alcuni hanno avuto problemi che delle storte o delle cadute. Chi ha avuto bisogno è stato comunque prontamente soccorso dagli uomini della Croce Rossa. Presenti anche carabinieri e volontari della protezione civile che hanno dato il loro contributo per garantire la sicurezza e anche per aiutare un gruppo di bambini che erano usciti dal tracciato del percorso e si erano persi.